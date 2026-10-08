Не ждите снега: автомобилистам назвали точный момент для перехода на зимнюю резину

Автоспециалист Ершов назвал точный момент для перехода авто на зимнюю резину

Менять летние шины на зимние автомобилистам следует после устойчивого похолодания до среднесуточных +5…+7 градусов и появления регулярных ночных заморозков. Об этом URA.RU рассказал технический специалист крупнейшего дистрибьютора автозапчастей в России Константин Ершов.

«Главный сигнал для автомобилиста — это не первый снег, а стабильное падение температуры. Как только среднесуточные значения закрепляются в районе +5…+7 °C и по ночам начинаются регулярные заморозки, пора записываться в сервис», — объяснил специалист.

По его словам, при температуре около нуля летняя резина становится жестче, из-за чего автомобиль хуже управляется на утреннем льду. Поэтому откладывать визит в шиномонтаж до первого снегопада рискованно.

«Если ночью столбик термометра регулярно опускается к нулю, а утром на эстакадах и в низинах появляется корка льда, ждать первого снегопада нельзя. Летняя резина просто не рассчитана на такие условия», — подчеркнул Ершов.

Раньше остальных задуматься о смене шин эксперт посоветовал жителям Сибири, Урала, северных регионов и Дальнего Востока. Также не стоит затягивать тем, кто часто ездит ночью или ранним утром. Особое внимание следует обращать на загородные трассы, мосты и открытые участки дорог, где гололед может появляться быстрее.

Слишком ранняя установка зимней резины тоже нежелательна. По словам Ершова, несколько теплых дней серьезного вреда не нанесут, однако длительная езда при температуре около +15 градусов ускоряет износ.

«Зимняя смесь гораздо мягче летней, поэтому на прогретом асфальте она стирается в разы быстрее, особенно при резких стартах и торможениях», — пояснил эксперт.

Для шипованных моделей дополнительным риском становится потеря шипов. На теплом асфальте прочность их крепления может снижаться. При этом фрикционные шины, или «липучки», допускается устанавливать на несколько дней раньше, однако общий ориентир остается прежним — устойчивое похолодание.

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