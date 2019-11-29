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  4. Муляж взрывного устройства был закреплен на теле напавшего на людей в Лондоне

Муляж взрывного устройства был закреплен на теле напавшего на людей в Лондоне

, 19:31 | Нюра Незванова Срочная новость 65

Скотланд Ярд расценивает произошедшее на Лондонском мосту как теракт.

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Фото, видео: Twitter @MurtazaViews, globallookpress.com / Micha Theiner

Муляж взрывного устройства был закреплен на теле напавшего на людей в Лондоне.

Злоумышленник ликвидирован на месте ЧП полицейскими. Скотланд Ярд расценивает произошедшее на Лондонском мосту как теракт.

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