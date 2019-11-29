Муляж взрывного устройства был закреплен на теле напавшего на людей в Лондоне.
Злоумышленник ликвидирован на месте ЧП полицейскими. Скотланд Ярд расценивает произошедшее на Лондонском мосту как теракт.
Сегодня, 19:31 | Нюра Незванова Происшествия Срочная новость 65
Скотланд Ярд расценивает произошедшее на Лондонском мосту как теракт.
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Фото, видео: Twitter @MurtazaViews, globallookpress.com / Micha Theiner
Муляж взрывного устройства был закреплен на теле напавшего на людей в Лондоне.
Злоумышленник ликвидирован на месте ЧП полицейскими. Скотланд Ярд расценивает произошедшее на Лондонском мосту как теракт.
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