  1. Пятый канал
  4. Эрдоган посоветовал Макрону «проверить мозг» после слов о НАТО

Эрдоган посоветовал Макрону «проверить мозг» после слов о НАТО

, 21:24 | Анастасия Игонина Видео 128

Главе Турции не понравилось высказывание президента Франции о состоянии Альянса.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: www.globallookpress.com / Kremlin Pool, /Depo Photos, /Aurelien Morissard via www.imago

Президент Турции Реджеп Эрдоган резко отреагировал на слова своего французского коллеги о «смерти мозга НАТО». Турецкий лидер посоветовал Эммануэлю Макрону проверить, нет ли у него самого аналогичного диагноза.

Эрдоган подчеркнул: Турция имеет большое значение для НАТО, а вот в значимости Франции для Альянса он не уверен.

«Макрон заявил о смерти мозга НАТО. Уважаемый Макрон, ты сначала собственный мозг проверь, потому что такие заявления подходят только тем, у кого, как у тебя, мозг умер», — цитирует турецкого президента РИА Новости со ссылкой на зарубежные СМИ.

Также Эрдоган обратил внимание на акции «желтых жилетов», которые продолжаются во Франции второй год — по мнению политика, это доказывает неопытность Макрона в борьбе с терроризмом. Кроме того, считает глава Турции, у Франции нет прав на то, чтобы изгонять Турцию из НАТО.

Ранее 5-tv.ru более подробно рассказывал о громком заявлении Макрона, вызвавшем такую реакцию у лидера Турции.

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
64.08
-0.02 70.55
-0.02
Гороскоп на 29 ноября: Луна в знаке Козерога расширяет границы ваших возможностей

Последние новости

22:58
Родителей 9-летнего мальчика, найденного убитым в Екатеринбурге, задержали
22:46
Несколько человек получили ножевые ранения в Гааге в результате нападения
22:36
Бой Емельяненко против Кокляева: итоги первых пяти поединков на «ВТБ Арене»
22:29
Видео: усадившую шестилетнего сына за руль «яжмать» допросили
22:15
Ноги Анастасии Волочковой попали под прицел хейтеров — фото
21:59
Судно с девятью российскими моряками задержано в Великоборитании

Сейчас читают

Екатерина Варнава страстно поцеловала своего возлюбленного — видео
«Мой полярный напарник»: Волочкова выложила фото с Сергеем Ростом в розовых тапочках
Бой Емельяненко против Кокляева: где смотреть и кто еще будет участвовать

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]