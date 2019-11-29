Эрдоган посоветовал Макрону «проверить мозг» после слов о НАТО

Президент Турции Реджеп Эрдоган резко отреагировал на слова своего французского коллеги о «смерти мозга НАТО». Турецкий лидер посоветовал Эммануэлю Макрону проверить, нет ли у него самого аналогичного диагноза.

Эрдоган подчеркнул: Турция имеет большое значение для НАТО, а вот в значимости Франции для Альянса он не уверен.

«Макрон заявил о смерти мозга НАТО. Уважаемый Макрон, ты сначала собственный мозг проверь, потому что такие заявления подходят только тем, у кого, как у тебя, мозг умер», — цитирует турецкого президента РИА Новости со ссылкой на зарубежные СМИ.

Также Эрдоган обратил внимание на акции «желтых жилетов», которые продолжаются во Франции второй год — по мнению политика, это доказывает неопытность Макрона в борьбе с терроризмом. Кроме того, считает глава Турции, у Франции нет прав на то, чтобы изгонять Турцию из НАТО.

Ранее 5-tv.ru более подробно рассказывал о громком заявлении Макрона, вызвавшем такую реакцию у лидера Турции.