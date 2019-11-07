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  4. Макрон объявил о «смерти мозга НАТО»

Макрон объявил о «смерти мозга НАТО»

, 17:46 | Светлана Шевченко 79

По мнению президента Франции, Европа больше не может полагаться на США в защите союзников по Североатлантическому альянсу.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Shen Hong, 5-tv.ru

США отворачиваются от НАТО, и Европа больше не может полагаться на них в защите союзников по Североатлантическому альянсу. Об этом президент Франции Эммануэль Макрон заявил в интервью британскому журналу The Economist.

«То, что мы сейчас переживаем, — это смерть мозга НАТО», — сказал он.

По словам, Макрона, Европа стоит на краю пропасти, и ей пора «проснуться» и начать стратегически воспринимать себя как геополитическую державу, в противном случае она перестанет контролировать собственную судьбу.

На вопрос, верит ли он в то, что если один член НАТО подвергнется нападению, остальные придут ему на помощь, Макрон ответил:

«Я не знаю».

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, Эммануэль Макрон заявлял о конце западной гегемонии в мире, где «Китай выдвинулся в первый ряд, а Россия добивается большего успеха в своей стратегии».

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