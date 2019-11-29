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  4. Несколько человек получили ножевые ранения в Гааге в результате нападения

Несколько человек получили ножевые ранения в Гааге в результате нападения

, 22:46 | Марина Неруцких Срочная новость 40

По предварительной информации трагедия разыгралась в одном из магазинов.

Несколько человек получили ножевые ранения в результате нападения в одном из магазинов Гааги. Как сообщает Reuters со ссылкой на полицию, на место прибыли врачи и спецподразделения. Информация о происшествии уточняется. По свидетельству одного из очевидцев, ранения получили как минимум три человека.

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