Несколько человек получили ножевые ранения в результате нападения в одном из магазинов Гааги. Как сообщает Reuters со ссылкой на полицию, на место прибыли врачи и спецподразделения. Информация о происшествии уточняется. По свидетельству одного из очевидцев, ранения получили как минимум три человека.
Несколько человек получили ножевые ранения в Гааге в результате нападения
Сегодня, 22:46 | Марина Неруцких Происшествия Срочная новость 40
По предварительной информации трагедия разыгралась в одном из магазинов.
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