Несколько человек получили ножевые ранения в Гааге в результате нападения

Несколько человек получили ножевые ранения в результате нападения в одном из магазинов Гааги. Как сообщает Reuters со ссылкой на полицию, на место прибыли врачи и спецподразделения. Информация о происшествии уточняется. По свидетельству одного из очевидцев, ранения получили как минимум три человека.