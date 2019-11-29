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Пять человек взяты в заложники в баре в Рио-де-Жанейро

, 23:26 | Марина Неруцких Срочная новость 41

Вооруженный преступник удерживает пятерых человек в баре в центре Рио-де-Жанейро.

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Фото, видео: Twitter @albertoallen

Пять человек захватил в заложники вооруженный человек в баре в центре Рио-де-Жанейро. Как сообщает портал G1, на месте происшествия работает спецназ. Ведутся переговоры. По предварительной информации, злоумышленник вооружен ножом и возможно бутылкой с зажигательной смесью. Данных о пострадавших пока не поступало.

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