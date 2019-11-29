В Париже эвакуирован вокзал. Причиной стало обнаружение взрывного устройства, спрятанного в сумке.
Срочная эвакуация вокзала в Париже, обнаружено взрывное устройство
29 ноя, 23:37 | Марина Неруцких Происшествия Срочная новость 51
Подробности ЧП не сообщаются.
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Фото, видео: Twitter @FrumNewsReport
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