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Певица C.C.Catch и лидер Alphaville восхитились подвигом иркутского мальчика

, 11:00 | Ниса Мурзанаева Эксклюзивное интервью 137

Мировые знаменитости прокомментировали героический поступок юного россиянина Славы Дорошенко, который спас девочку от извращенца.

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Фото, видео: ВКонтакте @officialcccatch, 5-tv.ru

Подвиг 16-летнего россиянина Славы Дорошенко, спасшего девочку от насильника, произвел огромное впечатление даже на иностранцев. Мировые знаменитости прокомментировали героический поступок подростка. Эмоциями и словами восхищения зарубежные звезды поделились на грандиозном шоу «Дискотека 80-х» в Санкт-Петербурге.

Участник немецкой синтипоп-группы Alphaville Мариан Голд высоко оценил подвиг юного героя, а также пожелал всего самого хорошего спасенной девочке.

«Это фантастика! Мое уважение этому парню! Хочу сказать тебе, парень, ты настоящий мужчина и настоящий человек. И передайте мои наилучшие пожелания девочке, надеюсь, у нее все хорошо», — высказался музыкант.

Немецкая певица C.C.Catch также выразила свое восхищение Славе Дорошенко. По словам исполнительницы, то, что малышку удалось спасти — настоящее чудо.

«Это меня тронуло до глубины сердца. Это невероятно, что молодежь такая отзывчивая, что он оказался в нужном месте в нужное время. Я так счастлива, что ее спасли, потому что это настоящее чудо», — отметила исполнительница.

5-tv.ru

Слава Дорошенко увидел, как на одной из улиц Иркутска преступник насильно заталкивал девятилетнюю девочку в автомобиль. Подросток стал звать на помощь. Вместе с еще одним мужчиной они догнали машину злоумышленника и спасли ребенка. Насильник был задержан, у него уже есть несколько судимостей за преступления сексуального характера.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что иркутский школьник-герой вручил Емельяненко пояс чемпиона после боя с Кокляевым.

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