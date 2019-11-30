Актрису Джулию Робертс обвинили в смерти младшей сестры Нэнси Моутс. Громкое заявление сделал бывший жених покойной Джон Дилбек, пишет журнал «СтарХит». По мнению мужчины, звезда Голливуда годами издевалась над родственницей.
Как уверяет Дилбек, Джулия смеялась над лишним весом Нэнси и всем рассказывала, что ее младшая сестра наркоманка.
«
Перед смертью 37-летняя Моутс оставила записку, в которой обвинила в своем душевном состоянии актрису и других членов семьи.
По словам Дилбека, Джулия должна ответить за содеянное. На момент трагедии Моутс собиралась выйти за него замуж. Влюбленная пара активно готовилась к свадьбе.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Джулии Робертс пришлось заплатить $200 тысяч за будушего мужа.