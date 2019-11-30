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Джулию Робертс обвинили в смерти младшей сестры

, 17:42 | Валентин Черников 27

Жених Нэнси Моутс уверяет, что актриса поспособствовала депрессии его возлюбленной.

Фото: www.globallookpress.com /Billy Bennight

Актрису Джулию Робертс обвинили в смерти младшей сестры Нэнси Моутс. Громкое заявление сделал бывший жених покойной Джон Дилбек, пишет журнал «СтарХит». По мнению мужчины, звезда Голливуда годами издевалась над родственницей.

Как уверяет Дилбек, Джулия смеялась над лишним весом Нэнси и всем рассказывала, что ее младшая сестра наркоманка.

«Это было неправдой. Когда-то давно Нэнси и правда курила. Но ничего более серьезного она никогда не употребляла. И я могу это доказать. А в результате наговоров и издевок Джулии у Нэнси развилась тяжелая депрессия, которая и стоила ей жизни», — сказал Джон.

Перед смертью 37-летняя Моутс оставила записку, в которой обвинила в своем душевном состоянии актрису и других членов семьи.

«Я рыдала каждое утро только потому, что просыпалась. Моя мать и так называемые „брат и сестра“ не получат ничего, кроме воспоминания о том, что именно они загнали меня в депрессию», — написала Нэнси.

По словам Дилбека, Джулия должна ответить за содеянное. На момент трагедии Моутс собиралась выйти за него замуж. Влюбленная пара активно готовилась к свадьбе.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Джулии Робертс пришлось заплатить $200 тысяч за будушего мужа.

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