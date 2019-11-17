Почему Джулии Робертс пришлось заплатить $200 тысяч за будушего мужа?

Как Джулия Робертс пострадала от отчима-тирана? У кого ей пришлось выкупать будущего мужа? Чем сейчас живет «красотка» и как актриса изменила финал легендарной картины? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

Когда Робертс было всего четыре года, ее родители развелись. Джулия, ее брат Эрик и сестра Лиза остались с матерью. Она вновь вышла замуж. Отчим оказался жестоким человеком. Он постоянно напивался, после чего избивал и жену, и приемных детей. Однажды Эрик зашел в комнату и увидел, как полностью раздетый отчим гоняется за полуголыми девочками.

«Психологическая травма может проявляться в двух случаях — это или патологическая заторможенность, или патологическое возбуждение. Ее темперамент вообще известен в Голливуде. Она в принципе очень взрывной человек», — рассказывает психолог Юлия Мухина.

Сама звезда не любит вспоминать об отношениях с отчимом. Но ее брат Эрик молчать не стал. По признанию мужчины, он неоднократно подвергался сексуальным домогательствам со стороны приемного родителя. Мужчина также угрожал Джулии и Лизе!

Родной отец Джулии жил в другом городе. Мужчина поддерживал дочь: они постоянно общались по телефону. Но когда будущей звезде Голливуда было всего десять лет, он умер от рака желудка. Джулия очень тяжело переживала его уход.

«Я не помню его болезнь. Я помню его нежность и любовь, и вы знаете, он как будто все еще присутствует рядом. Я все еще хочу, чтобы он был здесь», — вспоминает Джулия.

В 13 лет Робертс устроилась работать официанткой в пиццерию. Она готова была браться за любую работу, лишь бы как можно меньше появляться дома, где ждал отчим-тиран. А ночами изучала биологию — девочка мечтала стать ветеринаром.

Но после окончания школы Джулия пересмотрела свои планы на жизнь. Ее брат Эрик к тому моменту уже стал популярным актером и позвал ее в Нью-Йорк попробовать себя в киноиндустрии и модельном бизнесе.

Но настоящая слава пришла к актрисе после фильма «Красотка». Их блистательный дуэт с Ричардом Гиром покорил сердца миллионов женщин по всему миру. За этот проект Робертс получила гонорар в 300 тысяч долларов. Роль «красотки» стала решающей в ее карьере. Теперь участие Робертс в фильме стоит в среднем 25-30 миллионов! Она одна из самых высокооплачиваемых актрис мира.

По первоначальному замыслу Вивьен должна была быть наркоманкой. И концовка предполагалась совсем не радужная: Эдвард бросает ее и уезжает. После утверждения на роль жизнерадостной Робертс продюсеры решили сделать хеппи-энд.

«Фильму уже сколько лет? Я еще был совсем юным, когда фильм смотрел. А сейчас я смотрю такие свежие фильмы с ее участием, и она все также прекрасна», — делится воспоминаниями с журналистами футболист Руслан Нигматуллин.

«Ну она очаровательная, она непосредственная, не такая, как все», — рассказывает певица Женя Малахова.

Личная жизнь «красотки» тоже напоминает сюжет кинофильма. Кифер Сазерленд, Мэттью Перри, Лиам Нисон, Дэниел Дэй-Льюис, Бенджамен Братт — поклонники не успевали следить за любовными приключениями Робертс. Только когда на съемках фильма «Мексиканец» актриса встретила оператора Дэнни Модера, она поняла, что готова создать настоящую семью.

Но Модер был женат. И супруга была не намерена уступать своего благоверного голливудской звезде.

Как пишут СМИ, Джулия «выкупила» Дэнни за 200 тысяч долларов. Именно в такую сумму оценила мужчину его жена Вера. Робертс и Модер поженились 4 июля 2002 года. Знаменитость на время оставила актерскую карьеру и полностью посвятила себя семье.

«Воспитывать детей… У нас трое! Правда. Круто!» — радуется Робертс.

Но судьба подготовила актрисе новый удар. В 2014-м году от передозировки наркотиков скончалась ее сводная сестра Нэнси. А через несколько месяцев у матери звезды диагностировали рак легких. В феврале 2015 года Бетти Лу умерла. Актриса долго не могла оправиться от потери самого близкого человека. Звезда признается: единственное, что спасло ее саму в тот момент — муж и дети.

Джулия и Дэнни вместе уже 17 лет. Все эти годы в прессе регулярно появляется информация об их предстоящем разводе, но пара спокойно живет в своем пентхаусе на Манхэттене. Когда хочется уединения, они едут на собственное ранчо в Тахо.

Также у актрисы есть особняк в Малибу, где она останавливается, когда приезжает на съемки в Голливуд. Сейчас она снимается гораздо реже. Робертс признается: проводить время с мужем и детьми ей нравится гораздо больше!

Ранее 5-tv.ru писал, что Джулия Робертс примерила образ из «Красотки» спустя 30 лет.