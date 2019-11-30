«Солнечная девочка»: жизнерадостная Пегова вдохновила фанатов

Ирина Пегова поделилась солнечными снимками с очередной экскурсии в Крыму. Актриса продолжает любоваться красотами полуострова.

На фото артистка запечатлена на фоне Голицынской тропы — дорогу в склоне горы Коба-Кая по приказу князя Голицына соорудили к приезду императора Николая II. Пегова сделала несколько собственных портретов на фоне скал и моря, волны которого разбиваются о подножие горы.

Instagram @pegovairina

Поклонников восхитила не только красота крымской природы, но и цветущий вид самой Ирины. В комментариях фолловеры рассыпались в комплиментах любимой актрисе.

«Ирина, а вы все еще девчонка!»

«Солнечная девочка! Девочка моря!»

«Вы самая красивая девушка. А улыбка ваша зачаровывает.»

«Настоящая женщина, умная, красивая, гармоничная, любящая жизнь каждой клеточкой», — уверены пользователи.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Ирина Пегова в образе женщины-вамп произвела фурор.