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  4. «Мадам, вы неузнаваемы!»: Пегова в образе женщины-вамп произвела фурор

«Мадам, вы неузнаваемы!»: Пегова в образе женщины-вамп произвела фурор

, 12:33 | Ниса Мурзанаева Видео 1 232

Актриса нарядилась в роскошное вечернее платье и надела черный парик.

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Фото, видео: Instagram @pegovairina

Российская актриса Ирина Пегова работает над съемками нового телепроекта в Ялте. Артистка постоянно делится с подписчиками в Instagram фотографиями и видео с курорта. На этот раз кинозвезда опубликовала в соцсеть серию снимков, на которых предстала в образе женщины-вамп.

На фото теледива позирует в роскошном бордовом платье, черном парике-каре и массивном ожерелье, украшенном красными камнями. В публикации актриса посетовала на ненастную погоду.

«В случае чего, я в домике! В такую погоду хозяин собаку на улицу не выведет, а тут», — подписала пост знаменитость.

Instagram @pegovairina

Поклонники Ирины Пеговой очень воодушевились, увидев опубликованные снимки. Стройная фигура и пышные формы актрисы произвели настоящий фурор в соцсети. Идеальное декольте артистки спровоцировало фанатов на множество комплиментов по поводу внешности.

«Богиня!»

«Мадам, да вы не узнаваемы, но как всегда прекрасны!»

«Совсем другая! Женщина-загадка!»

«Роскошная!» — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Ирина Пегова показала, как отдыхает на пляже в Ялте.

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