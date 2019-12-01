Дно независимости: К чему пришли страны Прибалтики после 30 лет экономической самостоятельности

В среду исполнилось 30 лет со дня принятия закона об экономической самостоятельности Литовской, Латвийской и Эстонской республик. Фактически это было начало независимости трех стран, вернее, начало конца.

В Прибалтике сейчас настойчиво пытаются забыть советское наследие. Но факты есть факты. К началу 90-х годов прибалтийские республики имели современную обрабатывающую промышленность и энергетику, плотную сеть качественных автодорог и хорошо оборудованные морские порты. Казалось бы, живи и процветай. Но нет.

Равнение на Европу превратило страны с отличным потенциалом в нищих вассалов. Разрушенная экономика, затяжные финансовые кризисы, повальное бегство за границу на заработки. А еще это глупое и необъяснимое упрямство. У вас под боком Россия! Да о таком экономическом партнере мечтают мировые сверхдержавы, но зачем, лучше нарисуем образ врага и будем жить на кредиты Евросоюза.

Хотя знаете, кажется законы экономики берут свое. И молодое поколение латышей или литовцев учит уже не английский, а русский язык. Его надо знать, чтобы выживать в новом миропорядке и быть успешным. Елена Норкунайте о том, что прибалты имели и что получили.

Политические активисты, протестующие перед Сеймом, начали с пикантных подарков властям. Все-таки, скоро Рождество.

При распределении бюджетных денег на год парламент цинично проигнорировал уже принятый закон о повышении зарплаты медработникам. От безысходности и негодования они вышли на улицы Риги.

«Мы просто зайдем и вынесем их оттуда! Их надо собрать в один автобус и выслать из Латвии. Они предатели!» — говорит участник акции протеста Петерс Гиманс.

В Литве бастуют фермеры — крестьян душат налогами. В Эстонии, среди экономических достижений, самые низкие пенсии в Евросоюзе. Разве об этом мечтали жители трех балтийских республик в конце 80-х?

«30 лет назад многие люди, более сведущие, более взрослые — в политическом и экономическом значении этого слова — пытались это объяснить прибалтам, а в ответ слышали, что это ваша типичная мордорская страшилка, вы ничего не понимаете, мы сейчас будем свободны, мы сейчас заживем», — рассказывает политолог Армен Гаспарян.

Взявшись за руки они сами выбрали свой путь, разбив витрину Советского Союза. Именно так называли Прибалтику, пока она сама не отказалась от особого статуса и всех привилегий.

Русофобия как диагноз: в Литве «демонизируют» Россию и советскую историю

В законе, подписанном 30 лет назад, экономическая самостоятельность бывших союзных республик фиксировалась в конституциях. Была учтена специфика региона — это один из основополагающих принципов документа. Например, власти Латвии, Литвы и Эстонии сами определяли размер оплаты труда, пенсий, пособий. По сути, Прибалтике отводилась роль локомотива, который первым встал бы на новые экономические рельсы. Но на примере Латвии экономист Александр Гапоненко рассказывает, как была разбита и эта мечта перестройки.

«Очень сильное было влияние американцев, которые финансировали этот процесс выхода. Я просто знаю кому деньги давали, сколько давали этих денег», — утверждает экономист Александр Гапоненко.

Это разоблачающие подробности сделки, как Латвия, Эстония, Литва стали колониями Запада — от непосредственного участника событий, бывшего работника ЦК Компартии республики.

«Говорят об одном миллиарде долларов, которые были влиты сюда американцами. Ну, например, участники известных баррикад около Верховного совета Латвийской республики получали 100 евро — сто долларов тогда, за то время, каждый день, который они стояли», — рассказывает экономист.

В конце 80-х промышленные гиганты Прибалтики были на пике своего развития. Например, на ВЭФ — рижском заводе электротехники — работали 20 тысяч человек. 13 тысяч производили советский «Интел» — завод микроэлектроники «Альфа» — по площади — это около 200 тысяч квадратных метров!

«Это оборона. Это космос. Это, если помните, были такие советские шаттлы «Буран», — вспоминает бывший работник одного из промышленных гигантов Прибалтики, сопредседатель «Русского союза Латвии» (РСЛ) Юрий Петропавловский.

Юрий Петропавловский один из тех, для кого «ВЭФ» — это не инсталляция над модным ночным клубом, а «Альфа» — не первая буква греческого алфавита и тем более не название рижского торгового центра. Как бывший работник советской Силиконовой долины, он мыслит глобально, и в уничтожении промышленности Латвии подозревает крупномасштабный заговор.

«Это было освобождение не латвийского, не балтийского, а всего бывшего советского евразийского делового пространства», — считает Юрий Петропавловский.

Это один из самых больших торговых центров в Латвии. Гипермаркет. Хорошая иллюстрация того, как на смену эпохе производства пришла эпоха безумного потребления. Несколько корпусов известного советского завода электроники превратили в огромный центр шопинга, а всю страну — в рынок сбыта.

«Мое золото — моя свободная Латвия!» — это надпись на яркой инсталляции. Поэтому, чтобы сравнить цены в советской Риге и капиталистической возьмем за основу стоимость грамма золота (8,52 и 2320) и вычислим курс — это примерно один к 270. То есть один советский — это 270 современных рублей. Или — около четырех евро.

Вячеслав Алтуфьев — доктор экономических наук, степень подтверждена в Латвии, считает каждую копейку, точнее, каждый цент.

«Вот, 60 евро. Это обхозяйствование называется — вывозка мусора», — показывает квитанцию доктор экономических наук Вячеслав Алтуфьев.

Вдовец, живет один на пенсию в 380 евро. Зимой на коммуналку уходит 260 — в итоге остается 120. Или 30 советских рублей.

«Вот, два пакета молока, недоеденная баночка шпротов. Вот сваренный бульон. Это мне к обеду. Я помню получал порядка 200 рублей, квартира стоила 50-40 — это намного меньше. Сейчас я ограничиваю себя. Когда-то сказали, что политика — это концентрированное выражение экономики, на самом деле сейчас не так», — сетует Вячеслав Алтуфьев.

Страны Балтии не стали Швейцарией, по уровню развития — не догнали Чехию и Польшу. Вместо экономической самостоятельности получили обязательные к исполнению директивы ЕС.

«Евросоюз на эти республики стал смотреть не как на промышленные субъекты, а, скорее, как на субъекты поставки рабочей силы», — доктор социологических наук, политолог Дмитрий Гавра.

«Все в мире зависят друг от друга, вопрос в том, что от этого получает простой народ. Надо сказать, что когда работали большие предприятия, все-таки простому народу жилось легче», — депутат Европарламента от Латвии (2018–2019 годов), сопредседатель правления партии РСЛ Мирослав Митрофанов.

Так стоит ли удивляться, что под лозунгом «за жизнь народа» бастуют учителя, фермеры, медработники.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что русофобский роман включен в программу латвийских школ.