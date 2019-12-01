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  4. «Алла Борисовна ревновать начнет»: Галкина уличили в слишком частом посещении страницы Ивлеевой

«Алла Борисовна ревновать начнет»: Галкина уличили в слишком частом посещении страницы Ивлеевой

, 5:59 | Игорь Рязов Видео 202

Звезда «Орла и решки» сняла смешное видео о том, как отдыхает в ванной с бокалом вина. В комментариях отметился юморист Максим Галкин.

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Фото, видео: Instagram @_agentgirl_

Звезда «Орла и решки» Анастасия Ивлеева выложила на своей странице в Instagram смешное видео про отдых в ванной с бокалом вина. Реакция Максима Галкина на ролик взволновала его поклонников.

«Когда сильно срочно нужно от всего отдохнуть! Я расслабляюсь ванной и бокалом вина!» — подписала Ивлеева забавный ролик.

 

Instagram @_agentgirl_

В комментариях отметился телеведущий Максим Галкин. Он поставил под роликом несколько смеющихся смайликов. Пользователей это обеспокоило.

«Тебя Алла Борисовна ревновать начнет»;

«Я тоже заметил, что часто Максим начал навещать страницу этой женщины. Не просто так, думаю»;

«Вообще редко посещаю эту страницу, но тоже догадался что коммент Максима обязательно будет», — написали пользователи.

Подписчики Ивлеевой тем временем шутили. Некоторые предположили, что она умывается вином, другие приглашали выпить «по бокальчику».

«Настя макияж так смывает»;

«Срочно надо встретиться. С меня ванна, с вас бокал»;

«Это я, когда закончу грудное вскармливание», — написали пользователи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Анастасия Ивлеева «спалила» переписку Галкина с Пугачевой.

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