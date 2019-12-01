«Алла Борисовна ревновать начнет»: Галкина уличили в слишком частом посещении страницы Ивлеевой

Звезда «Орла и решки» Анастасия Ивлеева выложила на своей странице в Instagram смешное видео про отдых в ванной с бокалом вина. Реакция Максима Галкина на ролик взволновала его поклонников.
«Когда сильно срочно нужно от всего отдохнуть! Я расслабляюсь ванной и бокалом вина!» — подписала Ивлеева забавный ролик.
В комментариях отметился телеведущий Максим Галкин. Он поставил под роликом несколько смеющихся смайликов. Пользователей это обеспокоило.
«Тебя Алла Борисовна ревновать начнет»;
«Я тоже заметил, что часто Максим начал навещать страницу этой женщины. Не просто так, думаю»;
«Вообще редко посещаю эту страницу, но тоже догадался что коммент Максима обязательно будет», — написали пользователи.
Подписчики Ивлеевой тем временем шутили. Некоторые предположили, что она умывается вином, другие приглашали выпить «по бокальчику».
«Настя макияж так смывает»;
«Срочно надо встретиться. С меня ванна, с вас бокал»;
«Это я, когда закончу грудное вскармливание», — написали пользователи.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Анастасия Ивлеева «спалила» переписку Галкина с Пугачевой.