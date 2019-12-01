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«Папа просто счастлив»: Дочь Маликова поймала букет невесты на свадьбе в Париже

, 13:44 | Светлана Александрова Видео 59

Стефания написала в соцсетях, что папа счастлив, однако выражение лица артиста на видео вызвало у поклонников сомнения.

Фото: Instagram @steshamalikova

Дочь Дмитрия Маликова Стефания поймала букет невесты на свадьбе друзей в Париже, чем поспешила поделиться с подписчиками в Instagram. Девушка опубликовала короткий ролик, на котором зажигательно танцует с этим самым букетом вместе с папой. Однако выражение лица артиста на видео вызвало у поклонников сомнения.

«Я поймала букет невесты, а папа просто счастлив», — написала 19-летняя Стефания.

 
 
 
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я поймала букет невесты, а папа просто счастлив 🤣 @galichida

Публикация от  Stefaniya Malikova (@steshamalikova)

Поклонники звездной семьи порадовались за свою любимицу и написали, что будут с нетерпением ждать свадебного торжества.

«Поздравляю!»

«Ждем свадьбу!»

«По лицу папы видно»

«Стеша очень красивая. Просто реально мама+папа в одном лице».

«Как приятно на вас смотреть! Несколько раз пересмотрела».

«Круто, когда дочь и отец на одной волне!», — восхищаются пользователи.

Впрочем, некоторые полагают, что Стефании рано еще выходить замуж. Девушка совсем недавно закончила школу и сейчас учится в МГИМО.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в самом начале 2019 года Стефания объявила, что рассталась со своим бойфрендом, сыном бывшего губернатора Тульской области Леонидом Груздевым. Разрыв она объяснила тем, что молодой человек перестал уделять ей время и вообще — между ними больше нет любви. С тех пор о личной жизни дочери Маликова ничего не было слышно.

Однако буквально на днях в одном из интервью Дмитрий Маликов признался, что его дочь хоть и занята учебой, но о свадьбе подумывает и встречается с кавалерами.

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