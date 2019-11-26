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Дочь Дмитрия Маликова Стефания задумывается о свадьбе

, 10:35 | Валентин Черников 146

Певец рассказал, какой жених нужен дочери-красотке.

Фото: Instagram @steshamalikova

Дмитрий Маликов рассказал о будущем женихе своей дочери Стефании, пишут Дни.ру. По его словам, девушка поглощена учебой, но встречается с ухажерами и думает о свадьбе.

Своих кавалеров наследница знакомит со звездным отцом. Как говорит артист, он воздерживается от советов. Но надеется, что дочь сделает правильный выбор.

«Ей нужен человек, который будет ее ценить, любить, разделять интересы, а официальными или нет будут их отношения — не так важно», — сказал Маликов.

Соответствовать будущему зятю будет трудно, замечает издание. Девица на выданье обладает многими талантами, проявляет себя как певица, дизайнер, модель и блогер. И все же не исключено, что брак Стефании не за горами. Тем более, что впереди 2020-й — год с красивым числом. Самому Дмитрию в предстоящем году исполнится 50, а его дочери — 20.

Ранее 5-tv.ru писал, что Дмитрий Маликов рассказал о своих ожиданиях в Новом году.

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