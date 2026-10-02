«Должна быть пара»: Прохор Шаляпин про родителей-одиночек
Певец имел опыт сдачи спермы в качестве донорского материала.
Фото: © РИА Новости/Пелагия Тихонова
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Прохор Шаляпин выступил против родителей-одиночек
Певец Прохор Шаляпин выступил против родителей-одиночек. Об этом написало издание 7Дней.ru со ссылкой на интервью артиста.
Сам музыкант имел опыт сдачи семенной жидкости в качестве донора и гордится этим. Однако он выступает за то, чтобы его биологический материал использовали лишь пары. Шаляпин считает, что ЭКО — это неплохой способ поднимать рождаемость в стране. Так как не все пары могут зачать ребенка собственными силами. Но людям без второй половинки, по его мнению, решаться на это не стоит.
«По закону у нас одинокие мужчины не имеют права на ЭКО и суррогатную мать, а одинокие женщины — имеют по состоянию здоровья. Но я тоже против этого. Я считаю, что ребенок обязательно должен иметь и маму, и папу, обязательно должна быть пара», — высказался певец.
Сам артист пока одинок, но о семье и детях мечтает.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Прохор Шаляпин пожаловался на трудности в отпуске. Исполнитель столкнулся с большими очередями на массаж и невыносимую жару.
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