Очевидцы сообщили о падении автобуса с моста в Забайкальском крае

Очевидцы сообщили о падении автобуса с моста через реку Куенга в Забайкальском крае. По предварительным данным, в транспортном средстве находится 18 человек.
По словам свидетелей происшествия, автобус лежит на боку.
Информация уточняется.
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По предварительным данным, в транспортном средстве находится 18 человек.
Очевидцы сообщили о падении автобуса с моста через реку Куенга в Забайкальском крае. По предварительным данным, в транспортном средстве находится 18 человек.
По словам свидетелей происшествия, автобус лежит на боку.
Информация уточняется.
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