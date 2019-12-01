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  4. Очевидцы сообщили о падении автобуса с моста в Забайкальском крае

Очевидцы сообщили о падении автобуса с моста в Забайкальском крае

, 9:59 | Нюра Незванова Срочная новость 153

По предварительным данным, в транспортном средстве находится 18 человек.

Очевидцы сообщили о падении автобуса с моста через реку Куенга в Забайкальском крае. По предварительным данным, в транспортном средстве находится 18 человек.

По словам свидетелей происшествия, автобус лежит на боку.

Информация уточняется.

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