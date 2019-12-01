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  4. Капитан ХК «Амур» Кондратьев оказался в больнице после драки в Хабаровске

Капитан ХК «Амур» Кондратьев оказался в больнице после драки в Хабаровске

, 12:28 | Светлана Александрова Видео 15

По информации пресс-службы клуба, хоккеист получил удар по голове, защищая свою жену. Подозреваемый задержан.

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Фото, видео: ВКонтакте @hcamur, globallookpress.com /Alexander Chernykh, ТАСС /Красильников Станислав, ИЗВЕСТИЯ

Капитан хоккейного клуба КХЛ «Амур» Максим Кондратьев находится в больнице после нападения хулигана в Хабаровске. Как сообщила пресс-служба клуба, инцидент произошел 30 ноября возле одного из местных кафе. Хоккеист получил тяжелый удар по голове, защищая супругу. Сейчас он находится в краевой больнице.

«Он находится в сознании, его состояние оценивается как средней степени тяжести. Супруга игрока в инциденте не пострадала. Хоккейный клуб „Амур“ оказывает игроку всю необходимую поддержку», — говорится в сообщении.

Подозреваемый в нападении на Кондратьева и его жену задержан. Как оказалось, ранее об уже был судим.

Максиму Кондратьеву 36 лет, в «Амуре» он с 2015 года. Ранее играл в НХЛ «Анахайм», «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Торонто», выступал также за сборную России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что защитника челябинского хоккейного клуба «Трактор» Виталия Меньшикова пару недель назад обокрали перед матчем с «Автомобилистом».

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