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Хоккеиста «Трактора» обокрали за день перед встречей с «Автомобилистом»

, 12:49 | Игорь Рязов Фото 67

Защитник Виталий Меньшиков написал заявление полицию, проводится проверка.

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Фото, видео: Instagram @menshik21, ТАСС / Михаил Терещенко

Защитника хоккейного клуба «Трактор» Виталия Меньшикова обокрали перед встречей с командой «Автомобилиста». Фотографию с места происшествия спортсмен выложил в сторис своего Instagram-аккаунта.

«Утро начинается не с кофе», — подписал Меньшиков фотографию суточной давности, на которой запечатлен его автомобиль с разбитым окном.

Instagram @menshik21

Позже хоккеист уточнил, что из машины пропал видеорегистратор. Он уже написал заявление в полицию, там начали проверку.

«К сожалению, от таких случаев никто не застрахован. Сейчас мысли только о хоккее, о предстоящем матче против «Автомобилиста“», — цитирует Меньшикова 74.ru.

«Трактор» сыграет против «Автомобилиста» 17 ноября в Челябинске. Встреча пройдет в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

Ранее 5-tv.ru сообщал о другом хоккейном происшествии — вратарю «Металлурга» порезали горло коньком во время матча.

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