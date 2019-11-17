Хоккеиста «Трактора» обокрали за день перед встречей с «Автомобилистом»

Защитника хоккейного клуба «Трактор» Виталия Меньшикова обокрали перед встречей с командой «Автомобилиста». Фотографию с места происшествия спортсмен выложил в сторис своего Instagram-аккаунта.
«Утро начинается не с кофе», — подписал Меньшиков фотографию суточной давности, на которой запечатлен его автомобиль с разбитым окном.
Позже хоккеист уточнил, что из машины пропал видеорегистратор. Он уже написал заявление в полицию, там начали проверку.
«К сожалению, от таких случаев никто не застрахован. Сейчас мысли только о хоккее, о предстоящем матче против «Автомобилиста“», — цитирует Меньшикова 74.ru.
«Трактор» сыграет против «Автомобилиста» 17 ноября в Челябинске. Встреча пройдет в рамках регулярного чемпионата КХЛ.
Ранее 5-tv.ru сообщал о другом хоккейном происшествии — вратарю «Металлурга» порезали горло коньком во время матча.