«Шахерезада»: Пегова восхитила фанатов пышными формами в глубоком декольте

Знаменитая российская актриса Ирина Пегова взволновала подписчиков новыми фотографиями в Instagram. На своей странице в соцсети звезда кино и сериалов выложила серию кадров, сделанных во время съемок кинокартины «Взрослые люди».

На опубликованных снимках знаменитость позирует в ярком и кричащем образе. На ней золотистое платье с глубоким декольте, декорированное пайетками, изящные туфли на высоком каблуке, массивные серьги синего цвета и тюрбан в тон платью. Образ дополняет эффектный макияж, выполненный в черно-голубой гамме.

Увидев Пегову в таком элегантном наряде, поклонники пришли в восторг. В комментариях они отметили, что были очарованы сверкающим платьем звезды, которое напоминает карнавальные наряды.

Instagram @pegovairina

Некоторые сравнили артистку, облаченную в золотой цвет, с Шамаханской царицей и королевой, а кто-то нашел в образе Пеговой отсылку к эпохе стиляг. Часть подписчиков честно признались, что не могли отвести глаз от «аппетитных» форм знаменитости, которые подчеркивает сияющий наряд.

«Шахерезада!»

«Дама из пятидесятых. Супер!»

«Золотая королева!»

«Вот это бомба!»

«Иришка, супер! Прям Шамаханская царица!» — восхищались пользователи.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Ирина Пегова в образе женщины-вамп произвела фурор.