Анна Семенович рассказала о генетическом заболевании груди

Анна Семенович рассказала о тяжелом диагнозе. В эфире ток-шоу на НТВ певица призналась, что сталкивается с проблемами из-за внушительных размеров своего бюста.
Диагноз Анне поставили около пяти лет назад, передает издание URA.RU. В тот год Семенович, по ее словам, «сорвала гормональный фон», поправилась на семь килограммов — и обнаружила, что грудь снова начала расти.
Сейчас грудь артистки весит шесть килограммов. Семенович признается, что это приносит немало сложностей в жизнь — например, чтобы поспать на животе, Анне приходится класть под плечи подушки.
Певица также пожаловалась на то, что ей трудно найти подходящее белье или платье, которое село бы по фигуре. Звезда вынуждена покупать одежду больших размеров, в которую поместился бы ее бюст, а затем перешивает ее.
Также Анне приходится выступать на своих концертах в специальном топе и отказываться от участия в интересных ей проектах, потому что активные движения вызывают жуткую боль в груди. При этом бюст артистки продолжает расти — врачи предполагают, что процесс остановится только в старости.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Семенович рассказала, как неожиданно для себя стала «Блестящей».