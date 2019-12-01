  1. Пятый канал
  4. Анна Семенович рассказала о генетическом заболевании груди

Анна Семенович рассказала о генетическом заболевании груди

, 19:16 | Анастасия Игонина 140

Грудь артистки весит несколько килограммов и практически превращает ее жизнь в ад.

Фото: Instagram @ann_semenovich

Анна Семенович рассказала о тяжелом диагнозе. В эфире ток-шоу на НТВ певица призналась, что сталкивается с проблемами из-за внушительных размеров своего бюста.

«Есть такой диагноз, который называется гигантомастия. Он есть у маммологов, официально — конечно, я была у маммолога. Это грудь шестого, седьмого, восьмого, девятого и далее размеров. У меня гигантомастия», — откровенно сообщила женщина.

Диагноз Анне поставили около пяти лет назад, передает издание URA.RU. В тот год Семенович, по ее словам, «сорвала гормональный фон», поправилась на семь килограммов — и обнаружила, что грудь снова начала расти.

Сейчас грудь артистки весит шесть килограммов. Семенович признается, что это приносит немало сложностей в жизнь — например, чтобы поспать на животе, Анне приходится класть под плечи подушки.

«Это боли в спине. Это невозможность носить красивые платья с открытой спиной — потому что я всегда хожу в бюстгальтере, даже дома. Только кажется, что вот ой, большая грудь, как классно! Ничего классного», — поделилась Семенович.

Певица также пожаловалась на то, что ей трудно найти подходящее белье или платье, которое село бы по фигуре. Звезда вынуждена покупать одежду больших размеров, в которую поместился бы ее бюст, а затем перешивает ее.

Также Анне приходится выступать на своих концертах в специальном топе и отказываться от участия в интересных ей проектах, потому что активные движения вызывают жуткую боль в груди. При этом бюст артистки продолжает расти — врачи предполагают, что процесс остановится только в старости.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Семенович рассказала, как неожиданно для себя стала «Блестящей».

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
64.08
-0.02 70.55
-0.02
Гороскоп на 1 декабря: Солнце в Близнецах призывает побыть с друзьями

Последние новости

20:02
«Сказочная пара»: Жена внука Пугачевой опубликовала романтическую фотосессию с мужем
19:50
Артем Дзюба открыл счет в матче «Зенит» — «Спартак»
19:42
Оксана Воеводина сообщила об угрозах из-за суда с экс-королем Малайзии
19:32
Врач поставила диагноз малышу в Братске, прочитав рекомендации в Google
19:16
Анна Семенович рассказала о генетическом заболевании груди
19:02
Кокляев попросил вернуть пропавшие у него после боя с Емельяненко перчатки

Сейчас читают

«Безмерно благодарен»: Сын Никаса Сафронова обратился к юзерам после инцидента в туалете самолета
Жена внука Аллы Пугачевой показала, в каком виде ходит на даче — фото
«Золотая рыбка»: Лиза Галкина в огненно-алом купальнике очаровала соцсети

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]