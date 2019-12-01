Анна Семенович рассказала о генетическом заболевании груди

Анна Семенович рассказала о тяжелом диагнозе. В эфире ток-шоу на НТВ певица призналась, что сталкивается с проблемами из-за внушительных размеров своего бюста.

«Есть такой диагноз, который называется гигантомастия. Он есть у маммологов, официально — конечно, я была у маммолога. Это грудь шестого, седьмого, восьмого, девятого и далее размеров. У меня гигантомастия», — откровенно сообщила женщина.

Диагноз Анне поставили около пяти лет назад, передает издание URA.RU. В тот год Семенович, по ее словам, «сорвала гормональный фон», поправилась на семь килограммов — и обнаружила, что грудь снова начала расти.

Сейчас грудь артистки весит шесть килограммов. Семенович признается, что это приносит немало сложностей в жизнь — например, чтобы поспать на животе, Анне приходится класть под плечи подушки.

«Это боли в спине. Это невозможность носить красивые платья с открытой спиной — потому что я всегда хожу в бюстгальтере, даже дома. Только кажется, что вот ой, большая грудь, как классно! Ничего классного» , — поделилась Семенович.

Певица также пожаловалась на то, что ей трудно найти подходящее белье или платье, которое село бы по фигуре. Звезда вынуждена покупать одежду больших размеров, в которую поместился бы ее бюст, а затем перешивает ее.

Также Анне приходится выступать на своих концертах в специальном топе и отказываться от участия в интересных ей проектах, потому что активные движения вызывают жуткую боль в груди. При этом бюст артистки продолжает расти — врачи предполагают, что процесс остановится только в старости.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Семенович рассказала, как неожиданно для себя стала «Блестящей».