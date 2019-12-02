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  4. В СССР 65 лет назад открылся первый супермаркет

В СССР 65 лет назад открылся первый супермаркет

, 10:24 Эфирная новость 43

Ассортимент на полках небогатый. Но масштабы поражали. Торговый зал магазина № 7 Октябрьского Райпищеторга — целых 100 квадратных метров.

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Фото, видео: Венделин Юрий, Рудько Виктор/Фотохроника ТАСС, 5-tv.ru

Знаковое событие для всех, кто причастен к миру торговли. 65 лет назад в СССР открылся первый супермаркет. Невиданный для советских людей магазин появился в Ленинграде и стал настоящей революцией истории отечественных продаж.

Покупателей удивляло все: никаких прилавков, близость к товару и конечно, отсутствие очередей. Страна приходила в себя после войны. Ассортимент на полках небогатый. Но масштабы поражали. Торговый зал магазина № 7 Октябрьского Райпищеторга — целых 100 квадратных метров. Ленинградцы такого еще не видели.

Для страны Советов само появление такого магазина, без привычных очередей и бойких продавщиц в белых халатах, было уже само по себе революцией. Идею, как выяснилось, подглядели ни где-нибудь, а в США. Специалисты министерства торговли СССР побывали с ознакомительным визитом в Штатах, где, как позже признались, пришли в восторг от современных магазинов.

Поражало все: от изобилия товаров до самой организации торговли. Да и в плане экономики одни плюсы. Продажи били все рекорды. Вернувшись в Ленинград решили — надо открыть советский супермаркет. Результат превзошел все ожидания. Продажи подскочили в восемь раз. Но с плюсами пришли и минусы.

Дмитрий Раткин продолжит.

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