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Горнолыжный курорт «Игора» открыл новый сезон

, 7:01 Эфирная новость 20

Любители лыж и сноубордов смогут прокатиться на десяти трассах, общая протяженность которых превышает четыре километра.

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Фото, видео: Igora.ru, 5-tv.ru

«Игора» открыла новый горнолыжный сезон. Несколько сотен спортсменов вновь встретились на вершинах одного из лучших зимних курортов Северо-Запада. Этой зимой будут работать десять трасс общей протяженностью больше четырех километров.

«У нас обширный прокат, где можно взять как сноубордическое оборудование, также элементы защиты, вы можете приехать в том, в чем вы есть сейчас и начать кататься», — рассказал менеджер по организации мероприятий всесезонного курорта «Игора» Егор Смолин.

Горнолыжные трассы «Игоры» считаются одними из лучших в регионе. Об этом говорят сами спортсмены. Сноубордисты, как известно, любят экспериментировать с локациями. Потому сравнить есть с чем.

«Мне нравится, очень классные склоны, как правило, хорошие и подготовленные. Сервис, в целом лучше, чем в Ленобласти», — отметил сноубордист Валерий Даниленко.

После насыщенного дня согреться и расслабиться можно в сауне и хамаме. Спа-комплекс на территории «Игоры» — один из крупнейших на Северо-Западе. В Ледовом дворце на крытом катке регулярно проходят серии игр Санкт-Петербургской хоккейной лиги.

Ранее 5-tv.ru показывал, как выглядит комплекс «Игора Драйв».

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