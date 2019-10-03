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Видео: как выглядит комплекс «Игора Драйв», где пройдет российский этап DTM

, 16:37 Видео 70

Уникальный автодром в Ленобласти станет одной из площадок для проведения второй по престижности гонки в мире. Ближайший российский этап DTM на трассе «Игора Драйв» пройдет 29–31 мая 2020 года.

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Фото, видео: 5-tv.ru

Спортивная история Петербурга и Ленинградской области разделилась на «до» и «после». В четверг, 3 октября, представители комплекса «Игора Драйв» и компании ITR GmbH 3 октября подписали контракт на проведение российского этапа немецкого турингового чемпионата DTM — второй по престижности гонки в мире. Организаторы столь масштабного события сочли, что российская площадка полностью отвечает требования чемпионата.

Кольцевая трасса комплекса «Игора Драйв» примет российский этап DTM 29–31 мая 2020 года.

Уникальный по своему составу комплекс расположен в 54 километрах от Петербурга. Он включает в себя одновременно десять профессиональных трасс: для шоссейно-кольцевых гонок, дрифта, ралли-кросса, мотокросса, эндуро, картинга, супермото и парных гонок, трассу внедорожников, центр контраварийной подготовки. Объект отвечает самым высоким требованиям безопасности и сервиса.

Помимо профессиональных гоночных трасс комплекс объединяет в себе инфраструктуру для обучения: центр контраварийного вождения и школы детского мотокросса и картинга. Эти трассы, а также трассы для ралли-кросса и парных гонок будут работать в любое время года.

Ранее 5-tv.ru писал, что наблюдательный совет «Игора Драйв» возглавил бывший спортивный директор команды Ferrari Марко Пиччини.

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