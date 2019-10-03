Видео: как выглядит комплекс «Игора Драйв», где пройдет российский этап DTM

Спортивная история Петербурга и Ленинградской области разделилась на «до» и «после». В четверг, 3 октября, представители комплекса «Игора Драйв» и компании ITR GmbH 3 октября подписали контракт на проведение российского этапа немецкого турингового чемпионата DTM — второй по престижности гонки в мире. Организаторы столь масштабного события сочли, что российская площадка полностью отвечает требования чемпионата.
Кольцевая трасса комплекса
Уникальный по своему составу комплекс расположен в 54 километрах от Петербурга. Он включает в себя одновременно десять профессиональных трасс: для шоссейно-кольцевых гонок, дрифта, ралли-кросса, мотокросса, эндуро, картинга, супермото и парных гонок, трассу внедорожников, центр контраварийной подготовки. Объект отвечает самым высоким требованиям безопасности и сервиса.
Помимо профессиональных гоночных трасс комплекс объединяет в себе инфраструктуру для обучения: центр контраварийного вождения и школы детского мотокросса и картинга. Эти трассы, а также трассы для ралли-кросса и парных гонок будут работать в любое время года.
Ранее 5-tv.ru писал, что наблюдательный совет «Игора Драйв» возглавил бывший спортивный директор команды Ferrari Марко Пиччини.