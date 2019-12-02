В России стартовал проект поддержки фермерских стартапов

Еще одна важная инициатива, которая начала действовать во всех регионах страны. Это поддержка фермерских стартапов. Планы у федерального проекта амбициозные и направлены на возрождение сельской кооперации. На эти цели государство готово выделить немалые средства.

Начинающие фермеры получат гранты на развитие дела. И первые результаты программы, как убедился корреспондент МИЦ «Известия» Дмитрий Зименкин, уже есть.

Уже вставили оконные рамы и двери. Монтируют освещение и ровняют полы. Дел еще много, но когда есть цель, работа не стоит. Фермеры в Подмосковье объединились в кооператив, получили гранты от государства и теперь возрождают то, что другие уже и не надеялись вернуть.

Ветер, завывающий в развалинах, заросшие деревьями помещения и атмосфера полного запустения, кстати, некогда мощнейшего животноводческого хозяйства на несколько тысяч голов. 30 лет уже так. И как-то не верится, что уже через полгода, так, по крайней мере, обещают фермеры, эти коровники снова оживут.

Суперсовременный агрокомплекс на 150 буренок вместо груды камней. Его планируют открыть уже в мае. Учитывать надои будут автоматически, а заботиться о молочном стаде исключительно роботы. Минсельхоз компенсирует кооперативу часть затрат на оборудование и технику. Плюс каждый начинающий свое дело фермер уже получил гранты «Агростартап». Четыре миллиона рублей на пять лет.

«Часть гранта идет на восстановление, покупку помещений, на оборудование и поголовье. Вся эта площадка сейчас реконструируется, чтобы содержать скот», — поясняет фермер Андрей Серегин.

Это хозяйство Валерия Ройгаса, уже опытного фермера из того же района Подмосковья. Именно он и будет закупать у кооператива молоко по высоким ценам. Так что важнейший вопрос любого бизнесмена — сбыт — уже решен. В остальных аспектах, стартаперы будут полагаться на себя и, конечно, поддержку государства.

«От Минсельхоза идут поддержки ежегодно. Какие-то программы придумываются. Не то что раз выделили и дальше сам. Они смотрят, как он ответственно ли подходит к делу, как развивается. Дальше вам идут другие: на грант семейный и дальше идет поддержка», — рассказывает об условиях гранта Андрей Серегин.

Чтобы закупить технику, оборудование и увеличить поголовье — нужны большие деньги, а значит, кредиты. И тут фермеры получили новый вид поддержки. С этого года во всех регионах появились так называемые центры компетенций, где предпринимателей консультируют, помогают собрать все нужные документы. И вообще — как второй дом.

«Это подбор земельного участка для создания нового хозяйства, либо расширения действующего, это консультации юридического правового характера, это содействие в ведении бухгалтерского учета и выборе системы налогообложения», — поясняет директор ГКУ Московской области «Центр агропромышленного развития» Полина Булычева.

Все эти фермеры, можно сказать, первопроходцы нового федерального проекта по поддержке сельских кооперативов. Они должны стать индикатором успеха этой инициативы — получится или нет. По крайней мере, в приоритете Министерства экономического развития до 2024 года необходимо решить две задачи: фермеры должны освоить более 37 миллиардов рублей, а уже через пять лет армия агробизнесменов в России должна вырасти почти на 130 тысяч человек.