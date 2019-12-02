Анни Лорак расплакалась на съемках шоу в Киеве

После пятилетнего перерыва, украинская певица Ани Лорак приехала в Киев на съемки новогоднего шоу. Зрители концерта «Главная елка страны» не скрывали радости, что поп-дива навестила родную страну. Артистка была настолько тронута теплым приемом фанатов, что расплакалась в конце выступления, пишет Inforeactor.ru.

После череды активистских протестов на ноябрьских концертах 2014 года в Дворце «Украина», певица приняла решение отказаться от гастролей по Украине, ради безопасности поклонников. Однако, Лорак до сих пор продолжает петь на частных корпоративах и сниматься в новогодних программах в родной стране. Этот год не стал исключением для Ани — съемки концерта «Главная елка страны» проходили в здании Национальной оперы Украины. Перед публикой неподражаемая Лорак вышла в двух стильных нарядах.

Под песню «Мы нарушаем» певица была в мини-шортах с завышенной талией, которые подчеркивали ее пышные бедра. Атласная изумрудная блузка с глубоким декольте сделала образ Ани еще сексуальней. Дополнили наряд черные лаковые ботфорты. Стройные ноги Ани притягивали внимание зрителей.

Во втором луке Ани смотрелась обворожительно и соблазнительно в облегающем черном платье чуть ниже колена с пикантным вырезом от бедра. Образ звезда завершила аккуратными шпильками. Артистка исполнила песню «Я бы летала».

Зал не мог скрыть волну восхищения. После выступления певицы, поклонники стоя аплодировали Ани Лорак на протяжении нескольких минут. Сквозь слезы исполнительница поблагодарила своих фанатов и поздравила зрителей с наступающим Новым годом.

«Будьте счастливы, будьте любимы, пусть Новый год исполнит все ваши заветные желания», — пожелала артистка.

Праздничное шоу будет транслироваться одним из главных украинских телеканалов 31 декабря. Вместе с Лорак в новогодний вечер свои хиты исполнят Светлана Лобода, Monatik, Таисия Повалий и София Ротару.

Ранее 5-tv.ru писал, что Лорак продемонстрировала татуировку на ребрах.