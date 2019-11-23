Ани Лорак продемонстрировала татуировку на ребрах

Певица Ани Лорак нечаянно продемонстрировала татуировку. Оказывается, что на теле знаменитости красуется бабочка, расположенная в довольно интимном месте: на ребрах под грудью. Видео звезда поделилась в сторис на своей странице в Instagram.

Обычно артистка выбирает концертные наряды так, что разглядеть рисунок никогда не удавалось. И даже самые преданные фанаты певицы никогда не подозревали, что у нее есть тату. Однако в этот раз на Ани было блестящее соблазнительное платье с прозрачной вставкой, где удалось заметить рисунок. Исполнительница выбрала такой наряд для концерта композитора Игоря Крутого в Минске.

Впервые слухи о татуировки звезды появились летом, когда у певицы заметили рисунок на съемках клипа «Я тебя ждала». Тогда многие ошибочно предположили, что тату временное и всего лишь ради съемки.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Ани Лорак порадовала фанатов снимком на трассе у дорогого авто.