«Веснушки»: «Британская Кардашьян» попыталась отвлечь фанатов от своего бюста

Топ-модель Деми Роуз, более известная как «британская Кардашьян», попыталась отвлечь подписчиков от своих соблазнительных форм. 24-летняя знаменитость на своей странице в Instagram опубликовала снимок, на котором акцентировала внимание фолловеров на веснушках, высыпавших на ее лице.

«Веснушки», — коротко описала пост Деми Роуз.

Instagram @demirosemawby

Пользователи, подписанные на страницу девушки, в очередной раз начали оставлять ей многочисленные комплименты. Судя по комментариям, мужчины обратили внимание на все, кроме пресловутых веснушек. Выразительные глаза Деми Роуз и ее полуобнаженная грудь в большей степени притягивают внимание юзеров.

«Красота от природы! Продолжай»

«Я потерялся в твоих глазах!»

«Лицо без веснушек — как ночное небо без звезд»

«Красивые глаза, соблазнительные губы, особенно шикарна грудь!» — пишут пользователи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что оголенная грудь «британской Кардашьян» свела с ума мужскую аудиторию Instagram.