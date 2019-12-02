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«Веснушки»: «Британская Кардашьян» попыталась отвлечь фанатов от своего бюста

, 13:20 | Василий Заика Фото 963

Топ-модель Деми Роуз взбудоражила своих подписчиков очередным полуоткровенным снимком.

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Фото, видео: Instagram @demirosemawby

Топ-модель Деми Роуз, более известная как «британская Кардашьян», попыталась отвлечь подписчиков от своих соблазнительных форм. 24-летняя знаменитость на своей странице в Instagram опубликовала снимок, на котором акцентировала внимание фолловеров на веснушках, высыпавших на ее лице.

«Веснушки», — коротко описала пост Деми Роуз.

Instagram @demirosemawby

Пользователи, подписанные на страницу девушки, в очередной раз начали оставлять ей многочисленные комплименты. Судя по комментариям, мужчины обратили внимание на все, кроме пресловутых веснушек. Выразительные глаза Деми Роуз и ее полуобнаженная грудь в большей степени притягивают внимание юзеров.

«Красота от природы! Продолжай»

«Я потерялся в твоих глазах!»

«Лицо без веснушек — как ночное небо без звезд»

«Красивые глаза, соблазнительные губы, особенно шикарна грудь!» — пишут пользователи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что оголенная грудь «британской Кардашьян» свела с ума мужскую аудиторию Instagram.

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