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Замглавы Новотроицка был задержан за рулем в состоянии алкогольного опьянения

, 14:25 | Карина Бернтгольц 47

В ночь с 30 ноября на 1 декабря автомобиль чиновника остановили сотрудники ГИБДД. В ходе медицинского освидетельствования в крови мужчины было выявлено 0,5 промилле алкоголя.

Фото: novotroitsk.orb.ru

Заместитель главы Новотроицка — руководитель аппарата Юрий Мацвай был задержан за вождение в состоянии алкогольного опьянения. В ночь с 30 ноября на 1 декабря автомобиль Toyota Highlander, за рулем которого находился чиновник, остановили сотрудники ГИБДД в районе дома № 4 по Зеленой улице.

Работники дорожной инспекции попросили водителя пройти медицинское освидетельствование, в ходе которого в крови мужчины было выявлено 0,5 промилле алкоголя.

По факту нарушения был составлен протокол в соответствии с первой частью статьи 12.8 КОАП «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что высокопоставленный свердловский силовик отстранен после пьяной езды.

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