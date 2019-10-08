Высокопоставленный свердловский силовик отстранен после пьяной езды

В Свердловской области отстранен от выполнения должностных обязанностей врио начальника ОМВД по Туринскому району Евгений Галай. Экс-полицейский отказался 5 октября от прохождения процедуры медосвидетельствования, находясь за рулем в нетрезвом виде. Ситуацию прокомментировал пресс-секретарь регионального ГУ МВД России Валерий Горелых.

«Должностное лицо, о котором идет речь, действительно отказалось от медицинского освидетельствования. В день, когда этот факт был зафиксирован, руководитель был отстранен от выполнения своих служебных обязанностей», — сказал представитель ведомства.

По словам Валерия Горелых, кадровой службе ведомства уже поручено подготовить приказ об увольнении Евгения Галая по отрицательным мотивам. Пресс-секретарь отметил, что начальник ГУ МВД России по Свердловской области Александр Мешков «занимает принципиальную и одновременно жесткую позицию» в отношении подобных ситуаций.

«Перед законом все равны, несмотря на занимаемые должности, звания и былые заслуги. Того, кто садится за руль в нетрезвом виде, иначе как преступником назвать нельзя!» — заявил Горелых.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что задержавших Голунова полицейских отстранили от работы.