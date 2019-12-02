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Конкурс «Мастера гостеприимства» стартовал в России

, 17:36 Эфирная новость 26

Это новый проект президентской платформы «Россия — страна возможностей».

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Фото, видео: РИА Новости / Алексей Мальгавко, 5-tv.ru

В России стартовал уникальный конкурс «Мастера гостеприимства». Это новый проект президентской платформы «Россия — страна возможностей». Представить свои идеи могут не только опытные специалисты, но и те, кто только мечтает связать свою жизнь с туристическим бизнесом. Победители получат шанс пройти стажировку в крупных российских компаниях.

В финале выберут 50 проектов. Среди них может оказаться и петербургская идея. Энтузиасты планируют провести масштабную реконструкцию форта «Риф» в Кронштадте и проводить там экскурсии.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о старте первого студенческого хакатона в Петербурге.

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