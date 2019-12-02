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Зеленский намерен бороться за жителей Донбасса

, 19:47 | Анастасия Игонина Видео 22

Президент Украины уверен, что часть проживающих в регионе граждан «потерялась».

Фото: www.globallookpress.com / Edijs Palens

Владимир Зеленский заявил о намерении бороться за жителей Донбасса. Об этом он сообщил, общаясь с иностранной прессой.

Глава Украины настаивает на недостоверности результатов опроса, согласно которому большинство жителей этого региона хотели бы жить в России. Тех же, кто сохранил украинский паспорт и получил при этом российский, чтобы иметь поддержку от двух стран, политик называет «потерявшимися» и «сбившимися с пути». Эту категорию граждан Зеленский намерен «вернуть», сообщает «Экономика сегодня»

«Но я бы не стал бороться за людей, которые считают себя только русскими», — при этом подчеркнул украинский лидер.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Зеленский планирует обсудить транзит газа из РФ на саммите «нормандской четверки».

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