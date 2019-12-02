Зеленский намерен бороться за жителей Донбасса

Владимир Зеленский заявил о намерении бороться за жителей Донбасса. Об этом он сообщил, общаясь с иностранной прессой.

Глава Украины настаивает на недостоверности результатов опроса, согласно которому большинство жителей этого региона хотели бы жить в России. Тех же, кто сохранил украинский паспорт и получил при этом российский, чтобы иметь поддержку от двух стран, политик называет «потерявшимися» и «сбившимися с пути». Эту категорию граждан Зеленский намерен «вернуть», сообщает «Экономика сегодня»

«Но я бы не стал бороться за людей, которые считают себя только русскими», — при этом подчеркнул украинский лидер.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Зеленский планирует обсудить транзит газа из РФ на саммите «нормандской четверки».