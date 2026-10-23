Захарова: «кровавые упыри» убили журналиста Стенина за правду

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Виктория Федорова
Виктория Федорова Журналист 45 0

Фотокорреспондент погиб 6 августа 2014 года во время командировке на Украине.

Захарова высказалась об убийцах журналиста Андрея Стенина

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что фотокорреспондент медиагруппы «Россия сегодня» Андрей Стенин был убит за снимки, на которых показывал достоверные события на Украине. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

«С мая 2014 года Андрей находился в командировке на Украине. Его фотографии без фальши и ретуши рассказывали правду о событиях на Украине, запечатлели кровавые преступления киевского режима против мирного населения. За это кровавые упыри с Банковой его и убили», — сказала Захарова.

Дипломат напомнила, что Стенин погиб 6 августа 2014 года во время командировки на Украине. С мая того же года он работал над репортажем о беженцах. Фотокорреспондент также освещал события в Ливане, Сирии, секторе Газа, Египте, Ливии и Турции.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ответственность за убийства журналистов на Украине должны нести не только киевские власти, но и их западные союзники, подчеркнула официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя трагическую гибель сотрудников СМИ. Она указала, что Киев, действуя с ощущением безнаказанности, разделяет ответственность с теми, кто предоставляет ему политическую и иную поддержку.

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