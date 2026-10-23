Ремень и угол? Что ждет школьников за плохое поведение

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Дарья Белова
Дарья Белова 22 0

После неудовлетворительной оценки учителя подключат родителей.

Что ждет школьников за плохое поведение

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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За плохое поведение в школе родителям придется прийти на разговор с учителями

Если школьник получит за четверть оценку «недопустимое поведение», школа подключит родителей и специалистов. Об этом говорится в письме Минпросвещения, с которым ознакомились в РИА Новости.

Получение такой оценки запустит целую цепочку действий. Сначала о случившемся уведомят заместителя директора по воспитательной работе. Затем классный руководитель пригласит родителей на разговор, а ситуацию рассмотрит психолого-педагогический консилиум с участием семьи.

Специалистам предстоит организовать работу с учеником, чье поведение признали недопустимым. Для этого разработают отдельный план профилактических мероприятий.

«Классный руководитель в трехдневный срок проводит беседу с родителями (законными представителями). В отношении обучающегося, получившего оценку „недопустимое поведение“, составляется план индивидуальной профилактической работы», — сказано в документе.

В этом учебном году Минпросвещения проверяет новую систему оценивания поведения учеников 2–8-х классов. Для участия в апробации в каждом регионе России выбрали не менее десяти школ.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Минпросвещения разъяснило правила составления школьного расписания.

В ведомстве подчеркнули, что администрация учебного заведения самостоятельно распределяет уроки, но должна учитывать федеральные требования. До этого в Общественной палате предложили пересмотреть время начала занятий.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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