Хирург во время операции позволил Стасу Михайлову положить на грудь икону

Заслуженный артист РФ Стас Михайлов благополучно перенес операцию на сердце, при чем с позволения хирурга на груди певца в тот момент лежала икона. Как он рассказал в телепрограмме Бориса Корчевникова «Судьба человека» на одном из федеральных телеканалов, этот случай произошел в германской клинике несколько лет назад.

По словам Михайлова, у него была выявлена аритмия, и стало понятно, что операция необходима. Однако во время хирургического вмешательства врачи не исключали летальный исход, а потому разрешили ему положить икону рядом.

«Я знал, что это риск. Я человек, который, по сути, любит всем управлять, но из-за болезни я не мог это делать. Слава Богу, все прошло хорошо», — сказал он.

Немецкие врачи после операции отметили, что теперь у певца не будет необходимости у них показываться лет 15-20.

«Пока, к счастью, со здоровьем все нормально», — резюмировал 50-летний артист.

В последнее время внешность Стаса Михайлова вызывает много споров среди поклонников. Некоторые из них считают, что певец «слишком хорошо» выглядит для своего возраста и полагают, что он якобы прибегает к услугам пластических хирургов. Однако на это артист отвечает, что просто регулярно посещает спортзал.