Риск инфаркта можно снизить на 50%: кардиолог назвал главное условие

Кардиолог Утин назвал способ сократить риск инфаркта на 50%

Полный отказ от курения после постановки диагноза «ишемическая болезнь сердца» (ИБС) позволяет снизить риск возникновения инфаркта на 50%. Об этом рассказал кардиолог и сердечно-сосудистый хирург Алексей Утин.

Врач сослался на данные исследования международного регистра пациентов со стабильной ИБС под названием CLARIFY. По словам специалиста, положительный эффект наблюдается вне зависимости от того, когда именно человек принял решение отказаться от вредной привычки. Наиболее важным считается первый год после выявления заболевания.

Как отметил Утин в беседе с РИА Новости, именно в этот период пациентам чаще всего удается успешно прекратить курение.

«Каждый год курения дополнительно повышает риск сердечно-сосудистых проблем примерно на 8%. То есть риск накапливается. Поэтому я всегда рекомендую пациентам: чем раньше получится отказаться от курения, тем ниже будет риск осложнений», — подчеркнул кардиолог.

Специалист добавил, что показатель снижения угрозы инфаркта вдвое является существенным для пациентов с подтвержденными проблемами сердечно-сосудистой системы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что быстро вывести алкоголь из организма с помощью бытовых методов невозможно. Ледяной душ, погружение в холодную воду, кофе и народные средства не ускоряют переработку этанола, а некоторые из этих способов могут быть опасны для здоровья и жизни.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС