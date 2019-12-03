Елена Ксенофонтова не смогла сыграть роли, о которых мечтала

На пресс-конференции в Воронеже, посвященной продолжению популярных проектов «Кухня» и «Отель «Элеон», актриса Елена Ксенофонтова ответила на вопросы поклонников. В сериале она играет стервозную и успешную бизнесвумен Элеонору, которая привыкла покорять самые сложные карьерные высоты. Но Ксенофонтова призналась, что ей далеко до своей героини — ни одну роль мечты артистка до сих пор не сыграла, пишет KP.RU.

Елену Ксенофонтову хорошо помнят и любят за ее драматические роли в сериалах и театральных постановках. Артистка долго шла к успеху, о чем откровенно рассказала своим поклонникам во время пресс-конференции. По словам актрисы, она посвятила себя самой жертвенной профессии. В свое время телезвезда поняла, что актерское дело не просто проверяло ее на устойчивость, но и начало разрушать планы и амбиции.

«Не существует более жертвенной профессии. Своих детей я буду отговаривать до последнего, хотя уже чувствую, куда движется моя дочь. Вы принесете в жертву профессии все, о чем мечтает нормальный человек. Она регулярно будет разрушать все ваши планы, амбиции, проверять вас на устойчивость», — говорит Елена.

Ксенофонтова признается, что мечты, связанные с актерской карьерой у нее были и есть. Но ни одну из них она до сих пор не воплотила в жизнь. Актриса утверждает, что какие-то роли она просто переросла — достижения на сцене и экране она бы с удовольствием променяла на человеческое счастье. Несмотря на это, от интересных предложений артистка не спешит отказываться.

«Было время, когда я мечтала о каких-то ролях. Удивительно, но ни одной из них я не сыграла, а какие-то мечты уже переросла: уже не сыграю Аглаю из „Идиота“ Достоевского, Джульетту. Большую часть жизни я мечтала о карьере, сейчас я мечтаю о простом человеческом счастье», — рассказывает Елена.

Елена Ксенофонтова приоткрыла небольшой секрет будущим молодым актерам сцены и кино –быть счастливым в этой профессии очень сложно. Самое главное — слушать только себя.

Ранее 5-tv.ru писал, что Елена Ксенофонтова показала подросших детей.