«Спасибо Ангелам!»: Елена Ксенофонтова показала подросших детей — фото

, 8:08 Фото 151

Звезда сериала «Кухня» отдыхает с 16-летним Тимофеем и восьмилетней Соней на море и публикует солнечные снимки.

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Фото, видео : Instagram @elena_ksenofontova_official

Актриса театра и кино Елена Ксенофонтова поделилась с поклонниками фотографиями подросших детей. Звезда сериала «Кухня» выбралась с семейством на море и опубликовала на своей странице в Instagram снимки с 16-летним Тимофеем и восьмилетней Соней. Для мальчика лето было непростым — он сдавал экзамены при переходе в 10-й класс.

«Море. Солнце. Иллюзия покоя. Уже и не мечталось. Спасибо Ангелам!» — подписала снимок Ксенофонтова.

Instagram @elena_ksenofontova_official

Подписчиков очень обеспокоило слово «иллюзия» в посте актрисы.

«Почему иллюзия? Неужели нет покоя мятежной душе нигде?»

«Почему же иллюзия, это реальность! Главное, что вместе с самыми близкими».

«Хорошо вам отдохнуть! Вы красивая женщина, а еще стойкий оловянный солдатик! Никто вас не сломит, вы молодец!» — подбадривают Ксенофонтову фанаты.

Многие из них отметили, как сильно София похожа на Елену, и что Тимофей уже перерос мать почти на целую голову.

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Ранее 5-tv.ru рассказывал об унизительной судебной тяжбе Ксенофонтовой с бывшим мужем Александром Рыжих, который пытался отобрать у нее их общую дочь и подаренную артистке квартиру. Дело Елена выиграла, но признавалась потом, что за время процесса «выплакала море слез».

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