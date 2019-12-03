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  4. «Это кошмар!»: Момент обрушения моста под Оренбургом попал на видео

«Это кошмар!»: Момент обрушения моста под Оренбургом попал на видео

, 11:47 | Светлана Шевченко Видео 2 477

Бетонные балки переправы рухнули прямо перед лобовым стеклом водителя.

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Фото, видео: ТАСС / Сергей Медведев, ВКонтакте @site1743

Шокирующие кадры обрушения конструкции моста под Оренбургом, которое произошло накануне, появились в сети.

На них видно, что по переправе едет самосвал. Водитель притормаживает, чтобы объехать стоящую на аварийке машину под мостом, и в этот момент бетонные балки падают прямо перед лобовым стеклом водителя. 

«Это кошмар!» - подписала видео одна из пользовательниц сети.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, после произошедшего местные власти ввели в регионе режим ЧС. Пострадавшими считаются два человека. По удивительному стечению обстоятельств, погибших нет. Следователи сегодня приступили к изучению конструкций моста. Есть несколько версий. Окончательные выводу будут озвучены после завершения расследования.

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