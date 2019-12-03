«Это кошмар!»: Момент обрушения моста под Оренбургом попал на видео

Шокирующие кадры обрушения конструкции моста под Оренбургом, которое произошло накануне, появились в сети.

На них видно, что по переправе едет самосвал. Водитель притормаживает, чтобы объехать стоящую на аварийке машину под мостом, и в этот момент бетонные балки падают прямо перед лобовым стеклом водителя.

«Это кошмар!» - подписала видео одна из пользовательниц сети.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, после произошедшего местные власти ввели в регионе режим ЧС. Пострадавшими считаются два человека. По удивительному стечению обстоятельств, погибших нет. Следователи сегодня приступили к изучению конструкций моста. Есть несколько версий. Окончательные выводу будут озвучены после завершения расследования.