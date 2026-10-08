Больше всего в Киеве сейчас переживают за срыв из-за российских атак украинской программы создания баллистических ракет. Собранные образцы никто еще не видел, инженеры только обещали, что со дня на день представят первый экземпляр. И вот тут как назло российские атаки, которые стирают с лица земли одновременно несколько предприятий огромного производства.

В том числе задевают и производственные линии крылатых ракет «Фламинго». Детали этого массированного удара — у корреспондента «Известий» Александра Сафиулина.

Это была не просто очередная масштабная атака всеми средствами по россыпи объектов на Украине, а массированный и сконцентрированный удар «ракетными кулаками» по точно выверенным целям. Изменение тактики отмечают и издания противника.

Основные цели для поражения — объекты компании Fire Point. В Киеве и области уничтожены промышленные предприятия, склады и заводы, связанные со сборкой и хранением частей крылатых ракет FP-5 «Фламинго» и оперативно-тактических FP-9.

Поражены объекты в Черниговской области, в Кировоградской уничтожен цех по производству деталей для больших БПЛА, в Днепропетровской области атакован «Южный машиностроительный завод», в Полтавской — производство «АвтоКраАЗа». Все объекты — советское наследие, от которого Киев так старается публично избавиться.

«Завод „Южмаш“ и завод „КрАЗ“ выпускали стратегические ракеты в советское время. „Южмаш“ вообще был крупнейшим заводом, который выпускал знаменитую „Сатану“ — ракету, которая весила 210 тонн и которой очень сильно боялись американцы», — указал военный обозреватель Виктор Литовкин.

Весь последний год на Украине часто и много рассказывали про диверсификацию производства ракет «Фламинго». Объектов по всей стране десятки: если уничтожат один — продолжат на другом, потом на третьем. От очередной серии атак под впечатлением остались даже представители европейских СМИ.

«Здесь, в Киеве, тоже существуют серьезные проблемы. Сегодня я общался с военными и узнавал, насколько Украина способна защищаться от этих атак. И на данный момент стратегии противодействия так и не найдено: с одной стороны, не хватает ракет для систем ПВО, поставляемых с Запада. С другой — Украина так и не разработала средств борьбы с реактивными беспилотниками», — отметил корреспондент WELT в Киеве Пауль Ронцхаймер.

В студиях киевских информационных агентств тоже прозвучали пессимистичные прогнозы. Там вспомнили историю первого глобального проекта собственных ракет Незалежной.

«Предыдущий проект был, но россияне сработали на опережение — нанесли удар по заводу-производителю ракет, по заводу-производителю твердотопливных двигателей, по запасному заводу, который должен был параллельно производить эти ракеты, и по двум-трем поставщикам основных компонентов. Программа закрылась сама собой», — пояснил авиаэксперт Валерий Романенко.

Речь, вероятно, о разработке комплекса «Сапсан». О ликвидации цехов докладывали в августе прошлого года. И даже несмотря на иной подход в производстве ракет «Фламинго», если наши атаки продолжатся с теми же темпами, вся цепочка может быть уничтожена, и в киевских студиях появится очередная грустная тема для обсуждения.

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