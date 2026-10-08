Восьмилетний мальчик пропал без вести в Краснодаре

В Краснодаре полиция разыскивает без вести пропавшего восьмилетнего мальчика. Об этом говорится в Telegram-канале управления МВД России по городу.

Известно, что ребенок вышел из дома на улице Белорусской около семи часов вечера. До сих пор неизвестно, где он находится.

«Сегодня в 18 часов 40 минут восьмилетний Михаил <…> ушел из дома на улице Белорусской и до настоящего времени его местонахождение неизвестно», — говорится в сообщении ведомства, опубликованном в канале Telegram.

Среди примет упоминаются рост около 140 сантиметров, плотное телосложение, короткие светлые волосы и славянская внешность. Как сообщает силовое ведомство, мальчик был одет в темно-синюю куртку и темные штаны.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о россиянине, которого два дня искали в Тайланде и нашли в местной больнице. Перед исчезновением молодой человек собирался к своим друзьям, но до места встречи так и не доехал. Впоследствии стало известно, что юноша оказался единственным выжившим в ДТП.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.