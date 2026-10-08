«Разгадать замысел художника»: Дмитрий Дюжев признался в любви к авангарду

Дмитрий Дюжев признался в любви к авангарду

Заслуженный артист РФ Дмитрий Дюжев заявил, что обожает живопись и открыл для себя любовь к авангарду. Об этом он сообщил в эксклюзивном комментарии для 5-tv.ru на презентации сетевого канала.

«Я обожаю живопись, безусловно, также в какое-то время я открыл для себя любовь к авангарду, даже есть картины в этом стиле авангарда. Там больше 20 течений в авангарде, и это интересно в этом разбираться», — сказал он.

По словам актера, живописцы словно режиссеры наблюдают нашу жизнь и природу, видя в ней человеческое начало.

«То есть драма, рождение, конфликт, поэтому живописцы как режиссеры нам рассказывают о жизни. И наша задача, когда мы смотрим произведение искусства, разгадать замысел художника. И в этот момент у зрителя, в его воображении, начинает эта картинка оживать. И мы вместе с художником начинаем жить в том времени, которым он нам передал как бы замерший кадр», — пояснил Дюжев.

На вопрос о том, большая ли у него коллекция картин, артист ответил, что нет. Также он признался, что не стал бы азартно выкупать картину на аукционе.

«Я бы очень хотел таким быть азартным, но, к сожалению, нет, до этого не дошло», — добавил он.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что заслуженный артист России Дмитрий Дюжев побывал на премьерном показе 12-серийной исторической драмы «Романовы: преданность и предательство». В новом проекте режиссера Василия Чигинского Дюжев воплотил образ Григория Распутина. Актер, прославившийся благодаря «Бригаде», появился перед журналистами в повседневном наряде: брюки светлых тонов, рубашка и свитер, выдержанные в единой цветовой гамме. В текущем году ему исполнилось 48 лет.

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