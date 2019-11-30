«Финляндия по силам нашей команде»: Аршавин об итогах жеребьевки на Евро-2020

Бывший футболист сборной России и тренер Андрей Аршавин прокомментировал итоги жеребьевки в Бухаресте, на которой определились соперники российской команды в рамках группового этапа Чемпионата Европы-2020.

«Я вижу два итога. Первый итог: так как интриги в нашей группе фактически не было, был единственный вопрос: попадется нам Уэльс или Финляндия. Попалась Финляндия, и, я думаю, это лучшее, что могло быть. Второе — группа F, где Германия, Португалия и Франция. Понятно, что одна из команд серьезных, значит, вылетает», — сказал Аршавин, уточнив, что в группе F будет самая ожесточенная борьба.

Бывший капитан сборной России также объяснил, почему отечественной сборной выгоднее играть с Финляндией, чем с Уэльсом.

«Во-первых, потому что Финляндия — новичок. Уэльс… У нас с ними связаны не самые лучшие чувства, мы проиграли им на последнем Евро. С другой стороны, может быть, много финнов приедет, потому что они находятся на границе с Санкт-Петербургом. Но мы их все равно ждем, любим. Я думаю, что тренеры наши, вся делегация довольна», — предположил Аршавин.

По его словам, не нужно недооценивать Финляндию, поскольку она смогла выйти в групповой этап. Однако ей все же вряд ли удастся составить конкуренцию российским футболистам.

«Я думаю, все равно уровень не тот, который бы позволял им на что-то надеется. Единственное что выделяется — (Теэму — Прим. ред) Пукки — нападающий, который действительно много забивает. Но все равно, так или иначе, сборная Финляндии по силам нашей команде», — заключил спортсмен.

Как сообщал 5-tv.ru, итоги жеребьевки Евро-2020 были подведены 30 ноября в Бухаресте. Сборная России сыграет против команд из Бельгии, Финляндии и Дании.