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Фанаты Тимати подозревают, что рэпер изменил Решетовой

, 14:02 | Алиса Старжевская 112

Подписчики утверждают, что это произошло во время поездки артиста на Мальдивы, вскоре после рождения сына Ратмира.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda, Instagram @volkonskaya.reshetova, @timatiofficial

Злые языки продолжают икать проблемы в отношениях звездной пары Анастасии Решетовой и Тимати. В сети гуляют слухи о неверности продюсера, пишут «7Дней.ру».

Недавно возлюбленная рэпера впервые стала мамой. Радостное событие омрачили фанатские домыслы. Пользователи социальных сетей утверждают, что артист якобы изменил своей возлюбленной во время поездки на Мальдивы, вскоре после рождения сына Ратмира. Завистники не вошли в положение девушки и задали ей провокационный вопрос прямо в лоб.

Уверенности Решетовой можно позавидовать, девушка опровергла слухи о том, что любимый не хранит ей верность.

«Больше левые паблики читайте», — посмеялась над грязными сплетнями Анастасия.

Слухи появились не на пустом месте. Рэперу припомнили, как тот ушел от Алены Шишковой, матери его старшей дочки Алисы. Причем, произошло это вскоре после того, как он впервые стал отцом. По неподтвержденной информации, Анастасия Решетова — та разлучница, из-за которой отношения Тимати и Алены развалились.

Не утихают споры вокруг тайной женитьбы певца с Анастасией. Влюбленные выкладывали фотографии, где были одеты в белые наряды, а Решетова не стесняясь демонстрировала дорогое кольцо с бриллиантами на безымянном пальце.

Ранее 5-tv.ru писал, что Анастасия Решетова раскритиковала идею бодипозитива.

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