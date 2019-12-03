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Татьяна Котова взбудоражила фанатов сексуальным фото

, 17:02 | Мия Субботина Фото 205

Экс-солистка «ВИА Гры» позирует полуобнаженной и соблазнительно демонстрирует свои аппетитные формы.

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Фото, видео: Instagram @kottova

Российская певица Татьяна Котова заставила учащенно биться мужские сердца. Экс-солистка «ВИА Гры» опубликовала горячий снимок на своей странице в Instagram. Девушка позирует в сексуальном кружевном белье, изящно изогнув спину, и соблазнительно демонстрирует свои аппетитные ягодицы.

«До Нового Года осталось 28 дней!» — лаконично подписала пост звезда.

Instagram @kottova

Подписчики восхитились сексуальностью звезды и засыпали артистку десятками восторженных комплиментов в комментариях.

«Какая же вы сексуальная! Ууууух! И самое главное, что вы умеете правильно подать это. В вашей сексуальности нет ни капли пошлости ­– это круто!»;

«Вы красивая и сексуальная»;

«Аппетитная девушка!»;

«Богиня красоты!»;

«Божественная», — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Татьяна Котова сразила платьем с глубоким декольте и сексуальным разрезом.

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