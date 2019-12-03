Татьяна Котова взбудоражила фанатов сексуальным фото

Российская певица Татьяна Котова заставила учащенно биться мужские сердца. Экс-солистка «ВИА Гры» опубликовала горячий снимок на своей странице в Instagram. Девушка позирует в сексуальном кружевном белье, изящно изогнув спину, и соблазнительно демонстрирует свои аппетитные ягодицы.
«До Нового Года осталось 28 дней!» — лаконично подписала пост звезда.
Подписчики восхитились сексуальностью звезды и засыпали артистку десятками восторженных комплиментов в комментариях.
«Какая же вы сексуальная! Ууууух! И самое главное, что вы умеете правильно подать это. В вашей сексуальности нет ни капли пошлости – это круто!»;
«Вы красивая и сексуальная»;
«Аппетитная девушка!»;
«Богиня красоты!»;
«Божественная», — написали фолловеры.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Татьяна Котова сразила платьем с глубоким декольте и сексуальным разрезом.