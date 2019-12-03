В ГИБДД рассказали, когда автоплощадка исчезнет из экзамена на права

Госавтоинспекция планирует исключить сдачу экзаменов на водительские права на автоплощадках с октября 2020 года. Об этом сообщил начальник отделения экзаменационной работы управления надзорной деятельности ГИБДД России Николай Гиляков.

«Основное то, что исключается прием экзамена на закрытой площадке для категорий B, C и D», – сказал Гиляков.

Проект соответствующего постановления уде подготовлен и вскоре будет готов для подписания в правительстве, пишет ФАН.

Вместе с этим документом ГИБДД направит на рассмотрение еще несколько нормативно-правовых актов. Их суть не уточняется.

5-tv.ru писал о переносе экзамена на автоплощадке в город еще в апреле 2018 года. В ГИБДД считают, что автодром не помогает подготовить водителей к городским реалиям.