Тимати подарил Решетовой новый пикап от Илона Маска

Недавно Анастасия Решетова, возлюбленная рэпера Тимати стала мамой — девушка подарила артисту долгожданного сына Ратмира. Рэпер решил порадовать избранницу роскошным подарком — он оплатил ей дорогостоящий электромобиль, пишет StarHit.ru.

Тимати может позволить себе тратить миллионы на близких. За последние годы артист достиг больших высот: из рядового участника «Фабрики звезд» он превратился в крупного бизнесмена и основателя музыкального лейбла.

В очередной раз королевским подарком мужчина порадовал свою возлюбленную Анастасию Решетову — девушка родила ему сына Ратмира. Рэпер нашел как достойно поздравить любимую с таким замечательным событием.

В Instagram Волконская-Решетова выложила ролик, в котором нахваливает новое изобретение Илона Маска — электрический пикап Cybertruck. Видимо, девушка была настолько впечатлена изобретением будущего, что звездный супруг не смог отказать любимой и в итоге оплатил машину будущего. Выбранная комплектация обошлась артисту в 4,5 миллиона рублей. Правда прокатиться на пикапе по Москве Решетова сможет не раньше, чем через три года — именно тогда авто официально поступит в продажу.

Но не все поклонники обрадовались новой покупке бизнесвумен. Пользователи социальной сети не стали скрывать недовольство и стали негодовать: мол, за что ей все это достается.

Поддержала девушку блогер и телеведущая Алена Водонаева. Она сравнила Анастасию с популярной моделью Ким Кардашьян и напомнила завистникам, что на чужие дорогостоящие покупки надо реагировать спокойнее.

«К сожалению, многие не понимают, что, кроме ненависти, чужой успех может вызывать и положительные эмоции. В других странах тоже есть бедные люди, но, когда они видят, как муж Ким Кардашьян дарит ей роскошный дом, то не устраивают из-за этого травлю в Сети», — подчеркнула Алена.

Тимати никогда не скупился на дорогие подарки любимым женщинам. Подобным образом он несколько лет назад отблагодарил Алену Шишкову, когда та родила ему дочь Алису. Рэпер подарил девушке белый внедорожник. По словам Шишковой, эта щедрость только подняла имидж Тимура в ее глазах.

Ранее 5-tv.ru писал, что фанаты Тимати подозревают, что рэпер изменил Решетовой.