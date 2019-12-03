Apple создала собственную музыкальную премию и назвала первых лауреатов

Компания Apple учредила собственную музыкальную премию. Apple Music Awards будет вручаться ежегодно. На данный момент в ней всего пять номинаций.

Уже известны имена первых лауреатов премии — вручать ее будут 4 декабря. Сопровождать церемонию будет специальный концерт Билли Айлиш. Именно эта молодая исполнительница стала лидером сразу в трех категориях.

Лучшей Айлиш признали в номинации «Артист года». Также Билли оказалась исполнительницей с лучшим альбомом и лучшим автором текстов песен — в последней рубрике лавры с ней разделил певец Finneas. Звание «Прорыв года» получила рэперша Lizzo. Песней года стала композиция Old Town Road от Lil Nas X.

В Apple отметили, что при отборе лауреатов во внимание принимается мнение сотрудников корпорации, работающих над сервисом Apple Music, и статистика стриминга артистов.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Билли Айлиш, Мишель Обама, Тейлор Свифт встретятся в январе на премии «Грэмми».