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  4. «Не муж, а Дед Мороз!» Игорь Николаев подарил жене гардеробную

«Не муж, а Дед Мороз!» Игорь Николаев подарил жене гардеробную

, 7:08 | Ниса Мурзанаева Видео 40

Композитор выделил для нарядов, обуви и аксессуаров 37-летней супруги огромную комнату.

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Фото, видео: Instagram @uliaveronika

Композитор Игорь Николаев преподнес молодой супруге Юлии Проскуряковой необычный предновогодний подарок. Маэстро выделил и обустроил для нарядов, обуви и аксессуаров любимой жены целую комнату. Фотографию из новой гардеробной певица опубликовала в Instagram.

На снимке видно, что интерьер комнаты выполнен в бело-красной гамме. В ней много полочек, вешалок, шкафов и зеркал.

«Когда муж новую гардеробную подарил, сразу же хочется нарядиться и пойти в какой-нибудь ресторанчик или в гости к друзьям. Спасибо, Игорь!» — подписала пост знаменитость.

Instagram @uliaveronika

Поклонницы Юлии Проскуряковой пришли в полный восторг от презента, который ей преподнес Игорь Николаев. Подписчицы похвалили звездного супруга певицы за щедрость и доброту. Многие фанатки отметили — они по-доброму завидуют кумиру. Публикация быстро набрала более четырехсот восхищенных комментариев.

«Сейчас прямо лопну от зависти. Это просто лучший подарок!»

«Шикарная гардеробная! Теперь надо идти шоппинг. Места-то сколько!»

«Не муж, а Дед Мороз», — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что 37-летняя жена Николаева поздравила 41-летнюю падчерицу с днем рождения.

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